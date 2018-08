Rodzina położnej wywalczyła prawie 300 tys. zł odszkodowania. Kobieta źle podano znieczulenie

Przez błąd podczas przygotowania do operacji w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka zmarła pracująca tam położna. Sąd uznał, że rodzinie kobiety należy się odszkodowanie. - Wyroki trzeba szanować - stwierdził dyrektor placówki.

- W naszym przypadku to było zdarzenie wybitnie incydentalne. Choć w służbie zdrowia rzecz jasna różne wypadki się zdarzają - powiedział w rozmowie z portalem kielce.wyborcza.pl dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach Rafał Szpak.

I zapewnił, że od 16 lat był to "pierwszy i jedyny przypadek zgonu w trakcie zabiegu". Pracownicy szpitala, którzy odpowiadali za wprowadzenie znieczulenia, zostali uznani winnymi. Zdaniem dyrektora jest to dyskusyjne, bo mogła zawieść aparatura. Od razu jednak zaznaczył że "wyroki trzeba szanować".

Operację zaplanowano na 31 stycznia 2013 r. Położna miała mieć usuniętego mięśniaka macicy. Podczas znieczulania kobiety doszło do "nagłego zatrzymania krążenia". Sąd uznał, że powodem było "nieprawidłowe podłączenie i przyłączenie przewodów gazowych w aparacie do znieczulania, których zadaniem był transport powietrza i gazów medycznych do wentylacji".