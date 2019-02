Robert Biedroń w ogniu krytyki. Polityk tłumaczy, ale "Supernianię" zablokował

Rzecznik Praw Obywatelskich, PiS, PSL, a nawet Koalicja Europejska i Dorota Zawadzka "Superniania" skrytykowali słowa Roberta Biedronia. "Bycie leśnym dziadkiem, dinozaurem - nie ma nic wspólnego z płcią czy metryką" - tłumaczy teraz na Twitterze lider Wiosny.

"On mnie dzisiaj dyskryminuje ze względu na mój wiek i na to, że jestem kobietą" - stwierdziła minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa (PiS). Podkreśliła, że jej wiek - 53 lata - i to, że jest babcią, nie są powodami do wstydu.