Robert Biedroń skrytykował konwencję Koalicji Europejskiej

Zdaniem Roberta Biedronia, program zaprezentowany na konwencji Koalicji Europejskiej w sobotę, to "lanie wody". Na wpis lidera Wiosny zareagowali politycy opozycji.

"A kot się zastanawia, czy program zaprezentowany na konwencji Koalicji Europejskiej to zimna czy ciepła woda w kranie. Jedno jest pewne - z pewnością lanie wody" - napisał na Twitterze Robert Biedroń. Tak skomentował sobotnią konwencję partii opozycyjnych. Do tweeta dodał film z kotem przy kranie, z którego leje się woda.

"Mój kot mówi, że Robert Biedroń to fajny gość i nie pasuje do niego tania złośliwość, dlatego powinien zjeść snickersa i wesprzeć Koalicję Europejską, bo chodzi o wielki wybór, który zdecyduje o przyszłości Polski" - skomentował Sławomir Nitras.

Sobotnia konwencja Koalicji

Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu podkreślił, że Polaków w najbliższych wyborach do PE czeka "wielki wybór". - Albo silna, dostatnia, demokratyczna Polska w mocnej Europie, albo to, co dziś - państwo partyjne, na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. Albo Polska jeden z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na Wschód. Albo my Polacy dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenia od nich oddalimy - oświadczył lider PO.