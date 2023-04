Reżim Putina nie odpuszcza. Przemarsz dzieci i "kącik" dla ofiar

Reżim Putina, co od lat nie jest tajemnicą, w swojej intensywnej propagandzie serwowanej obywatelom, nie odpuszcza także najmłodszym. Szczególne wzmożenie widoczne jest w kontekście kremlowskiej inwazji na Ukrainę. Nawet najmniejsi obywatele Federacji Rosyjskiej wykorzystywani są do pseudopatriotycznych zachowań, często wprost nawiązujących do brutalności wojny.