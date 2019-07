Rekrutacja. W każdej szkole ma być pielęgniarka i... stomatolog. Gdzie zmieścić gabinety? Dyrektorzy szukają rozwiązań

W połowie września każda szkoła musi zapewnić opiekę medyczną uczniom do 19 roku życia. Mowa o pielęgniarkach i... dentystach. W związku z kumulacją roczników może powstać problem ze znalezieniem miejsca na dodatkowe gabinety, głównie stomatologiczne. - W naszej szkole jest gabinet pielęgniarki, ale nie mamy obecnie miejsca na dodatkowy, dentystyczny - mówi WP wicedyrektorka jednego z liceów.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami wchodzi w życie 12 września. Zakłada ona, że "opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną". Ma objąć uczniów do 19 roku życia. A więc także tych ze szkół średnich.

Ale brakuje też przestrzeni, miejsca w sensie fizycznym. A szkoły nie są z gumy, co od dawna powtarzają samorządowcy i dyrektorzy placówek.

W szkołach, by przyjąć jak największą liczbę uczniów, zaadaptowano na klasy część pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych. Na pracownie przerabiane są też zaplecza, a nawet fragmenty korytarzy. Zajęcia będą się też odbywać na stołówkach i salach gimnastycznych.

- Gabinet medycyny szkolnej mamy. To się nie zmieni. Ale jeśli chodzi o pomoc stomatologiczną nie wyobrażam sobie, żeby tworzyć nowy gabinet. Bo takiego miejsca nie ma na dziś - mówi Wirtualnej Polsce Jolanta Tyburcy, wicedyrektor XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervatesa w Warszawie.

Podobnie mówi Sylwia Zajt, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bochni. - Pielęgniarkę mamy od lat. Jeśli chodzi o dentystę, próbujemy to rozwiązać w inny sposób podpisując umowę ze stomatologiem. Jesteśmy szkołą, która jest tuż przy szpitalu - tłumaczy wicedyrektor. - Póki co na pewno nie będzie to w szkole, nie ma takiej możliwości technicznej - dodaje.