Rekrutacja 2019. Kolejny absurd reformy edukacji. Tym razem fałszywy

Podwójny rocznik uczniów, którzy starają się o miejsca w szkołach średnich, to kolejne problemy. Uczniowie boją się braku miejsc w wybranej szkole, szkoły przeciążenia systemu. Jedno jest pewne – najmłodsi uczniowie (rocznik 2005) nie muszą bać się odrzucenia podań ze względu na wiek.

Internauci zastanawiają się nad tym, co czeka uczniów najmłodszych, którzy poszli do szkoły jako 6-latki i w tej chwili mają lat 14.

Na Twitterze krąży wpis o "koleżance, która nie może spełnić swego marzenia i pójść do szkoły branżowej, bo nie będzie mogła prawnie robić praktyk, bo jest za młoda i karzą jej iść do LO".

Wątpliwości na temat najmłodszych uczniów ma też inny Internauta. Paula opisuje sytuację, w której obecny 14-latek (rocznik 2005) za 3 lata skończy naukę w szkole branżowej. – Ma wtedy 17 lat, a obowiązek nauki jest do 18 roku życia. Co wtedy? – pyta na Twitterze.

Rekrutacja 2019: system nie odrzuci żadnego PESEL-u, 14-latka ani 40-latka

- Uczniowie, którzy ukończyli podstawówkę i mają świadectwo oraz zdobędą wymaganą liczbę punktów dostaną się do naszej szkoły – usłyszeliśmy w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Mechanik" w Tarnowskich Górach. – W każdym roczniku zdarzają się młodsi uczniowie. Zawsze była grupa rodziców, którzy wysyłali do szkół dzieci w wieku 6 lat. To nic nadzwyczajnego – zapewnia sekretariat dyrekcji.