Rekordowe ceny majonezu i papryki zwalają z nóg. Sąsiedzi Glapińskiego oburzeni drożyzną

Sąsiedzi Glapińskiego oburzeni drożyzną

- Nie wiem, gdzie prezes Glapiński robi zakupy, ale na 100 proc. nie tutaj. Niech on nam zrobi te tanie zakupy, to my od niego chętnie je odkupimy. Widzi Pan, ile kosztuje cebula? Chleb? O majonezie przed Wielkanocą nie wspomnę - mówi nam pani Grażyna, którą spotykamy w pobliskim dyskoncie. To największy sklep w niedalekiej okolicy. Parking przed nim jest cały zapełniony, w środku jest dużo klientów.