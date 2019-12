Rekord w Australii. Odnotowano najgorętszy dzień w historii

Rekordowe upały w Australii. Wtorek był najgorętszym dniem w historii kraju - termometry pokazały aż 40,9 stopnia Celsjusza.





Australia zmaga się z falą upałów. Jak informuje BBC, we wtorek średnia temperatura w kraju osiągnęła rekordowe 40,9 stopnia Celsjusza. Według danych Agencji Meteorologicznej (Bom) ostatnio tak wysoką temperaturę - 40,3 stopnia - odnotowano w styczniu 2013 roku.

Meteorolodzy przewidują, że największe upały pojawią się w drugiej połowie tygodnia. Może to oznaczać, że Australię czeka kolejny rekord temperatury.

Australia w ogniu

Pożary w Australii nie należą do rzadkości. W tym roku jednak żywioł jest wyjątkowo gwałtowny.

Pory roku są w Australii odwrócone w stosunku do tych, które znamy z Europy: lato trwa tam od grudnia do lutego, zima od czerwca do sierpnia.