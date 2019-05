Rekonstrukcja rządu. Wkrótce poznamy zastępcę Beaty Szydło

Nowe informacje ws. rekonstrukcji rządu. Wszystko wskazuje na to, że nie zmieni się liczba wicepremierów. Jak podaje RMF FM, 4 czerwca zostanie powołany następca Beaty Szydło.

(PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Na razie nie wiadomo, czy nowy wicepremier będzie - podobnie jak Beata Szydło - kierował Komitetem ds. społecznych. Jak wynika z informacji radia, o to stanowisko walczy parę osób, w tym Jacek Sasin, który obecnie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Kto jeszcze zasiądzie w rządzie? Władze PiS mają wybrać polityków, a nie bezpartyjnych fachowców. To jednak nie wszystko. Według RMF FM, nowi ministrowie mogą zostać liderami list w jesiennych wyborach do Sejmu.

Jak podaje "Fakt", mają się one odbyć już 13 października. To najwcześniejszy możliwy termin. - Nie będzie wakacji dla nas. To już zapowiedziane. W sierpniu wystartuje kampania wyborcza - mówi w rozmowie z tabloidem jeden z polityków partii.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przybył na Nowogrodzką, by spotkać się z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Potem przyjechał do Pałacu Prezydenckiego. Tam rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o rekonstrukcji rządu po wyborach do Europarlamentu.

- Premier przedstawił prezydentowi listę, a on ustosunkował się do nazwisk. Rozmowy będą jeszcze trwały - powiedział rzecznik głowy państwa. Błażej Spychalski podkreślił, że dojdzie do zmian nie tylko na szczeblu szefów resortów, ale ich zastępców.

