Rekonstrukcja rządu. Suski: do rządu przyjadą osoby kompetentne

- Nie najważniejsze są personalia, najważniejszy jest program Prawa i Sprawiedliwości - mówił o planowanej rekonstrukcji rządu szef Gabinetu Politycznego Premiera Marek Suski. Minister dywagował kto może zostać przyszłym prezydentem Polski oraz wyznał jakie ma plany na piątkowy wieczór.

- Ja sądzę, że to nie będzie zaskakujące. Nie najważniejsze są personalia, najważniejszy jest program Prawa i Sprawiedliwości. Przyjdą koleżanki i koledzy, którzy są kompetentni - zapowiedział Suski.

Dopytywany o dokładny termin planowanej wymiany ministrów, nie chciał udzielić konkretnej odpowiedzi. Według medialnych doniesień mogłoby do tego dojść 4 czerwca - w 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do parlamentu. - Nie wiem czy zaprzysiężenie będzie we wtorek, bo prezydent gdzieś wylatuje. Wiem, że będzie dostępny bardzo wcześnie rano - stwierdził Suski. Dodał, że obecnie trwają "ustalenia pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckimi i prezydentem Andrzejem Dudą".