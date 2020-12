Rejs chińskiego lotniskowca w pobliżu Tajwanu pokazem siły

Przez Cieśninę Tajwańską przepłynął w niedzielę chiński lotniskowiec Shandong, któremu towarzyszyły chroniące go inne okręty. Był to już drugi rejs Shandonga u wybrzeży Tajwanu od czasu wejścia okrętu do służby w 2019 roku.

