Kowalski uciekł, Schetyna pomylił UNESCO z UNICEFEM. Tak wyglądałaby matura posłów?

Maj to miesiąc matur, a egzamin dojrzałości potrafi spędzać sen z powiek nawet wiele lat po jego zdaniu. Jak na maturze poradziliby sobie polscy parlamentarzyści? Zadaliśmy posłom pytania z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie. Janusz Kowalski w ogóle nie chciał podjąć rękawicy, a Dariusz Joński tłumaczył, że udział w egzaminie Wirtualnej Polski uniemożliwia mu rozpoczynające się posiedzenie komisji śledczej. Grzegorz Schetyna przystąpił do wyzwania, jednak oblał na pytaniu o UNESCO. Organizację wspierającą współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury, sztuki i nauki pomylił z zajmującym się prawami dzieci UNICEF-em. Co na to komisja egzaminacyjna? Spore kłopoty sprawiło politykom pytanie o to, kto może zarządzić referendum ogólnokrajowe. Za to prawdziwą konsternację wywołało pytanie dodatkowe – z matematyki. Jak poszło posłom? Przekonajcie się sami, a tegorocznym maturzystom życzymy zadowolenia z wyników egzaminów. Pamiętajcie, matura to nie koniec świata!

