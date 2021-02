Wstrząsający materiał WP o aborcji. Emocje w reakcji posłanki

Aborcja w Polsce - to jedna z najczęściej powtarzanych fraz w ostatnim czasie. Temu tematowi poświęcony był fragment programu WP "Newsroom", którego gościem była Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka pytana była o emocje, które towarzyszyły jej, gdy oglądała reportaż Klaudiusza Michalca z WP o kobiecie, która miała zaplanowaną aborcję kilka godzin po wydaniu orzeczenia przez TK. Posłanka powiedziała, że ludzie którzy mówią o prawie do życia, nie robią sobie nic z życia ludzi w Polsce. – Dzisiaj rząd i tak zwany TK sprowadził kobiety i małżeństwa do roli przedmiotowej, nie udzielając jednocześnie żadnej pomocy – powiedziała Agnieszka Pomaska. Posłanka, zapytana o to jak powinno wyglądać wsparcie państwa wobec kobiety, postawionej w takiej sytuacji powiedziała, że wyrok TK powinien zostać anulowany, a decyzja o losie ciąży powinna należeć do matki i ojca.