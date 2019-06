RCB apeluje o rozwagę nad wodą. W samą sobotę utonęło 8 osób

Statystyki są bezlitosne. "W sobotę w Polsce utonęło osiem osób" - poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To kolejne ofiary w ciągu przedłużonego wolnego weekendu.

"Nie powinno się m.in. wchodzić do akwenu pod wpływem alkoholu, skakać do wody w nieznanych miejscach i wbiegać do niej rozgrzanym, a także wypływać na materacu daleko od brzegu" - pisze na Twitterze RCB.