Ratował rannego. Potrącił go policjant

Przed sądem w Monachium toczy się proces w sprawie wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową w 2022 roku przy Ludwigstrasse. Pędzący z prędkością 97 km/godz. policyjny radiowóz potrącił 46-letniego taksówkarza, Basara A. Ciężko ranny mężczyzna trafił do szpitala. Przeszedł już ponad 20 operacji, a czekają go kolejne.