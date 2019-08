Rasistowski psychiatra będzie musiał odpracować swoje słowa. Właśnie zapadł wyrok

Dr Krzysztof K. zamieszczał rasistowskie wpisy w sieci. Kiedy w styczniu postawiono go przed sądem, mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył apelację. Nic jednak wtedy nie wskórał, bo sąd podtrzymał swoje orzeczenie. Teraz lekarz od kary nie ucieknie.



Prokuratura postawiła zarzuty doktorowi Krzysztofowi, który znieważał ludzi z powodu niezależności rasowej. W swoich internetowych komentarzach, lekarz regularnie nawoływał do stosowania przemocy. Śledczy wybrali trzy wpisy, którym postanowili się bliżej przyjrzeć.

Rasizm w sieci

W 2016 lekarz wstawił link do artykułu, którego nagłówiek brzmiał "W gdańskim sklepie zbierają pieniądze na karabin na ciapatych". Tekst zilustrował bulwersującym komentarzem - Wrzuciłbym nawet pięć dych -

Psychiatra miał za słabe argumenty

W styczniu lekarz stanął przed sądem. Mężczyzna nie przyznał się wtedy do zarzucanych mu przewinień. Mimo że potwierdził prawdziwość wpisów, argumentował, że nie miał świadomości popełnienia przestępstwa. Miał być to jedynie żart.

Konrad Dulkowski, prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych był świadkiem w procesie Krzysztofa K. Dulkowski nie uwierzył linii obrony lekarza. Była to celowa taktyka, dzięki której miał uniknąć kary, w co sąd całe szczęście nie uwierzył, twierdził Dulkowski. Sąd I instancji skazał psychiatrę na osiem miesięcy prac społecznych - po 30 godzin miesięcznie.

Nie mieli wątpliwości

- Treść wpisów jest jednoznaczna, precyzyjna i nie poddaje się ewentualnym warunkowym interpretacjom. Nie ma wątpliwości, że wypowiedzi mają przypisany im charakter znieważający i nawołujący do zachowań agresywnych - uzasadniał sędzia Maciej Skórniak w "Gazecie Wyborczej".

Skórniak wytłumaczył również powód odrzucenia wniosku o zapłacenie grzywny. Krzysztofa K. nie miałby żadnych problemów finansowyh z jej opłaceniem, więc nie byłaby to dla niego kara. W przeciwieństwie do prac społecznych, które powinny skłonić psychiatrę do refleksji.