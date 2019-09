Raport: Polska młodzież jest niechętna PiS i PO, mediom i Kościołowi

Młodzi ludzie w Polsce są niechętni wobec największych partii politycznych, a wiedzę o polityce czerpią głównie z Facebooka - wynika z raportu berlińskiego Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych.

Opublikowany w czwartek raport ma rzucić światło na postawy młodych ludzi w Polsce, pierwszego pokolenia, które nie doświadczyło komunizmu, i pomóc zrozumieć sytuację polityczną. Choć został zaprezentowany na kilka tygodni przed wyborami do polskiego parlamentu i dotyczy m.in. preferencji partyjnych, to - jak zaznaczają autorzy - nie jest on sondażem przedwyborczym.