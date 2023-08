Ranking zaufania. Na podium Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński

Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński na podium. Nowy sondaż zaufania

Prezydentowi Warszawy ufa 38,8 proc. badanych, przy czym 17,4 proc. respondentów jest zdecydowanie przekonanych, co do swojego stanowiska. To mniej o 3,9 punktu proc. w porównaniu do wyniku z lipca. Negatywne zdanie ma o nim 43,9 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.), a neutralne 16,7 proc. (wzrost o 3,8 pkt proc.) badanych.