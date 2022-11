Pilna narada. Prezydent przekazuje nowe informacje ws. wybuchu

Szymon Hołownia przed RBN

Szymon Hołownia przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego złożył kondolencje rodzinom dwóch ofiar. - To są pierwsze cywilne ofiary w Polsce konfliktu wywołanego dyktatora opętany żądzą władzy i podbijania sąsiednich narodów - mówił szef Polski 2050. Hołownia podkreślił, że niezależnie skąd i przez kogo została wystrzelona rakieta, to zrobiono to dlatego, że Władimir Putin rozpoczął wojnę. - To Rosja ponosi odpowiedzialność za to, że zginęło dwóch polskich obywateli - dodał.