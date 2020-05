Rafał Trzaskowski wraz z żoną złoży oświadczenie majątkowe

Rafał Trzaskowski o przejrzystości w życiu publicznym

W poniedziałek 26 maja odbył się briefing prasowy Rafała Trzaskowskiego . Prezydent Warszawy zaznaczył, że jeśli wszyscy oczekujemy, iż Państwo Polskie i jego instytucje będą obdarzane przez obywateli szacunkiem, władze muszą to zaufanie budować.

- Dlatego ja dzisiaj składam swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuje cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszelkiego rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała po to, żeby właśnie budować zaufanie do władzy publicznej - powiedział prezydent.