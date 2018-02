Rafał Trzaskowski odpowiada na zarzuty. "To stek bzdur"

Były współpracownik Rafała Trzaskowskiego zarzucił mu uwikłanie się w niejasne sytuacje. Kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PO postanowił zabrać głos. Twierdzi, że wszystko, co powiedział o nim Michał Dzięba, jest nieprawdą.

- Podpowiedziałbym Trzaskowskiemu, by szybko i ostro to przeciął. Powinna być ostra reakcja. Jeśli te zarzuty są nieprawdziwe, to ten ktoś powinien odpowiedzieć za to karnie - stwierdził w piątek Paweł Rabiej, który chce razem z Rafałem Trzaskowskim wejść do warszawskiego ratusza.