Radosław Sikorski ogłosił decyzję. Chodzi o wybory prezydenckie Radosław Sikorski podjął decyzję ws. prawyborów. - Zdecydowałem się nie kandydować. Sercem i czynem poprę tego, kto zostanie naszym kandydatem - powiedział we wtorek europoseł Platformy Obywatelskiej. Radosław Sikorski o prawyborach w Platformie Obywatelskiej. W ostatnich dniach wiele spekulowano, czy oprócz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do prawyborów w PO zgłosi się ktoś jeszcze. - Rzeczywiście nie wpłynęły na razie inne zgłoszenia – zapewniał jeszcze w weekend w rozmowie z Wirtualną Polską Jan Grabiec, rzecznik ugrupowania. Teraz głos w sprawie zabrał Radosław Sikorski. We wtorek rano na swoim profilu na Facebooku opublikował krótki wpis o treści: "Moja decyzja ws. prawyborów prezydenckich o godzinie 14". Punktualnie o tej porze wygłosił krótkie oświadczenie. Radosław Sikorski: Gdy walczę to na całego - Długo myślałem nad tym, w jaki sposób najbardziej mogę przyczynić się do zwycięstwa - przyznał Sikorski. Podkreślił, że rozważał, czy walcząc w prawyborach zwiększyłby szansę na sukces opozycji, czy nie. - Znacie mnie państwo. Gdy walczę, to na całego. Doszedłem jednak do wniosku, że tym razem w sytuacji totalnego upolitycznienia mediów publicznych przez partię rządzącą, rywalizacja w obozie demokratycznym nie służyłaby sprawie - powiedział. Radosław Sikorski ocenił, że każda polemika byłaby bezwzględnie wykorzystana. - Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za nadzieje milionów Polaków na demokratyczną i europejską ojczyznę, zdecydowałem się nie kandydować - przyznał. - Sercem i czynem poprę tego, kto zostanie naszym kandydatem - dodał. Radosław Sikorski - minister, marszałek, europoseł Również we wtorek o swojej decyzji ws. prawyborów poinformował inny polityk PO Bartosz Arłukowicz. "Nie szukajmy rywali. To prezydent Andrzej Duda jest naszym rywalem i przeciwnikiem politycznym. To z nim musimy wygrać wybory!" - napisał. Wcześniej z wyścigu o fotel prezydencki zrezygnowali szef Rady Europejskiej Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Klaudia Jachira staje pod pomnikiem z napisem: Bóg, Honor, Ojczyzna Gorącym zwolennikiem prawyborów w PO był lider partii Grzegorz Schetyna. Polityk przekonał kolegów z ugrupowania i 14 grudnia kandydata Platformy ma wskazać w głosowaniu ponad 1,2 tys. uczestników Konwencji Krajowej. Przypomnijmy, że aby wziąć udział w prawyborach, kandydat musiał zebrać podpisy co najmniej 30 członków Rady Krajowej PO (organu liczącego w sumie ok. 300 najważniejszych osób w partii). Radosław Sikorski w latach 2005–2007 pełnił funkcję ministra obrony narodowej, a w latach 2007–2014 ministra spraw zagranicznych. Od 2014 do 2015 roku był marszałkiem Sejmu. W wyborach w 2019 roku z list Koalicji Europejskiej uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego.