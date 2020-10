Radek Brzózka: Pokazujmy dzieciakom, że wiedza jest po coś

- W nauce chodzi o poczucie sprawczości, o to, że możemy zmieniać świat. Dziś ułatwiają to nowe technologie, trzeba tylko wiedzieć, jak je wykorzystać – apeluje Radek Brzózka, dziennikarz naukowy, który 15 października poprowadzi konferencję "Jutro w szkole. Szkoła jutra”., Wspólnie m.in. z nauczycielami i ekspertami ds. edukacji będzie zastanawiał się nad tym, jak tworzyć szkołę przyszłości, czerpiąc z doświadczeń zdalnego nauczania w czasie pandemii.

Pandemia COVID-19 mocno zmieniła szkolną rzeczywistość, zamykając dzieci i nauczycieli w domach oraz przenosząc ich dotychczasową aktywność do sieci. Koronawirus nie tylko wymusił zmianę formy i sposobu komunikacji, budowania relacji i przyswajania wiedzy, ale też zmienił myślenie o edukacji.

Wprawdzie 3,5-miesięczną, przymusową izolację mamy już za sobą, jednak wciąż nikt nie jest dziś w stanie przewidzieć, jak długo potrwa ta dość pozorna i krucha normalność, i czy za chwilę szkoły znów nie będą zmuszone przejść w tryb nauczania zdalnego.

Stąd inicjatywa Fundacji Orange, która wspólnie z najlepszymi ekspertami od edukacji w Polsce, w tym praktykującymi i nagradzanymi nauczycielami, podczas konferencji online "Jutro w szkole. Szkoła jutra", chce podsumować, czego nauczył nas czas nauki zdalnej. Rozmówcy podpowiedzą też jak wykorzystać to doświadczenie w tworzeniu przyjaznej szkoły oraz lekcji zgodnych z z potrzebami młodych ludzi itym, tym, w jaki sposób dziś przyswajają wiedzę i wchodzą w relacje.

Wywiad z Rafałem Brzózką, pasjonatem nauki i techniki, autorem programu "Jak to działa?"

Wywiad z Rafałem Brzózką, pasjonatem nauki i techniki, autorem programu "Jak to działa?"

Moc, która pozwala zmienić świat

Zdaniem popularyzatora nauki Radka Brzózki kluczem do sukcesu jest odpowiednie podejście do przekazywanej wiedzy.

– Nawet o bardzo trudnych tematach można mówić w niezwykle prosty, a zarazem zajmujący sposób. A jeśli się postaramy, to nawet tych, którzy nie są zainteresowani, będziemy w stanie skłonić do tego, by przynajmniej zechcieli nas posłuchać. I to dotyczy wszystkiego: szkoły, biznesu i codziennego życia – zapewnia Radek Brzózka, dziennikarz, pasjonat nauki i techniki, autor programu "Jak to działa?".

Tymczasem wielu nauczycieli – zdaniem Brzózki – dało się wtłoczyć w krępujące ramy i schematy.

– Gdy idziesz na kurs prawa jazdy, to nie studiujesz dokładnie cyklu silnika czterosuwowego, żeby zrozumieć, dlaczego samochód się porusza. Możesz być Robertem Kubicą, nie mając pojęcia, dlaczego twój bolid jedzie. Doskonale wiesz, jak go obsługiwać, jesteś jednością z tym samochodem, czujesz, czy wszystkie zawory chodzą tak, jak powinny… I w ten sposób powinniśmy uczyć w szkole. Pokazujmy dzieciakom, że wiedza jest po coś – radzi Radek Brzózka.

Według Brzózki w zdobywaniu wiedzy chodzi o poczucie sprawczości, możliwość zmieniania świata.

– To nieprawdopodobne, jak łatwo można dziś to zrobić. Nowe technologie bardzo nam to ułatwiają, trzeba tylko wiedzieć, jak je wykorzystać – nie ma wątpliwości dziennikarz.

Nauczycieli, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i sprawdzonymi metodami działań, jest wielu. Wystarczy zacząć ich słuchać. I szukać inspirujących możliwości.

– Warto podglądać, co udostępniają inni, co znajduje się w serwisach wideo czy ogólnie w internecie. Zachęcam też nauczycieli i rodziców do wzięcia udziału w konferencji "Jutro w szkole. Szkoła jutra", która będzie właśnie o tym, jak to jutro mogłoby wyglądać. Wezmą w niej udział świetni nauczyciele i edukatorzy, którzy opowiedzą o przyszłości wykorzystującej nowe technologie – zachęca Brzózka.

Realna nauka czy doskonalenie zawodowe?

Interesujących wątków do dyskusji dostarczy także raport "Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa", przygotowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg oraz Fundacji Orange.

Kluczowe ustalenia powyższego raportu? 11 marca, a więc w chwili zamknięcia szkół, co trzeci spośród 4,5 mln uczniów nie miał dostępu do komputera, a kolejne 23 proc. nie mogło korzystać ze sprzętu w dowolnym momencie. Uczniowie i nauczyciele byli zmęczeni nauką online, bardzo stęsknieni bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Plusem sytuacji było to, że zyskali nowe kompetencje cyfrowe.

Narzędziem wykorzystywanym przez młodych do nauczania zdalnego był przede wszystkim smartfon.

Nie wszyscy nauczyciele odnaleźli się w cyfrowym świecie. Wielu zabrakło nie tyle sprzętu, co kompetencji. Tylko 14 proc. pedagogów nie miało laptopa z kamerą, a kolejne 8 proc. nie mogło z zbyt często korzystać ze sprzętu. Co ważniejsze, na początku pandemii 45 proc. pytanych oceniło swoje przygotowanie do edukacji zdalnej zaledwie jako małe i umiarkowane. Na szczęście wiara w siebie rosła wraz z upływem czasu i pod koniec edukacji zdalnej 45 proc. nauczycieli oceniało własne umiejętności jako dobre, a 39 proc. jako bardzo dobre.

Do kontaktu z uczniami pedagodzy używali głównie e-maili, ale byli też tacy, którzy materiały edukacyjne związane z lekcją publikowali na stronie internetowej lub blogu (29 proc.).

Hitem okazał się także quiz online, korzystało z niego 28 proc. badanych.

Niestety większość nauczycieli zdecydowała się na model podawania i weryfikacji wiedzy według zasady "naucz się i zalicz". Niewielu wykorzystywało możliwości, jakie daje współpraca uczniów.

Zdalną edukację lepiej oceniają nauczyciele niż uczniowie.

Co drugi badany pedagog przyznał, że bardziej kreatywnie niż wcześniej korzystał z narzędzi cyfrowych, a aż 81 proc. poszukiwało dodatkowych informacji w różnych źródłach internetowych i poza internetem.

Więcej wniosków i rekomendacji na przyszłość autorzy raportu przedstawią podczas organizowanej przez Fundację Orange konferencji online "Jutro w szkole. Szkoła jutra". Start już 15 października o godz. 15. Debata będzie transmitowana na żywo na stronie http://jutrowszkole.pl oraz stronie głównej Wirtualnej Polski.

