Putin zostanie obalony? "Wielu nienawidzi Putina"

Czy Władimir Putin może zostać obalony przez własne otoczenie? Płk Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu przypomina, że w historii Rosji zdarzały się już przewroty pałacowe. - To co się zdarzyło w historii, może się zdarzyć ponownie. Natomiast czy to jest realne w obecnym czasie? Przypuszczam, że to jest wishful thinking (myślenie życzeniowe - red.). Nie ma do tego realnych podstaw. Po buncie Prigożyna Putin się umocnił - ocenił gość programu "Newsroom WP". Według niego, tym co stało się z liderem Grupy Wagnera, rosyjski dyktator "zastraszył swoje najbliższe otoczenie". - Wielu ludzi ma dość Putina, wielu go nienawidzi, ale od nienawiści do usunięcia jest daleka droga - podkreślił.

