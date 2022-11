W najnowszym raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, który został opublikowany we wtorek, przekazano, że Kreml przygotowuje się do tzw. "ataku pod fałszywą flagą", czyli prowokacji sugerującej działanie innej strony konfliktu. Propagandziści rozpowszechniają informacje na temat rzekomych zamiarów Kijowa dotyczących ataku w obwodzie białogrodzkim w Rosji. Według nich, wojska Putina powinny jak najszybciej odzyskać kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim, by udaremnić plany Kijowa.