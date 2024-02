Putin może użyć tej broni? "Błędnie przypisaliśmy mu racjonalność"

Dr Paweł Bernat z Lotniczej Akademii Wojskowej odniósł się w programie "Newsroom WP" do możliwości użycia przez Rosjan broni nuklearnej w kosmosie. Przypomniał, że choć groźba jej zastosowania - w odniesieniu m.in. do satelitów Starlink, z których korzysta ukraińskie wojsko - była sygnalizowana rosyjską propagandę, to jej realizacja wydaje się mało realna. - Wtedy zniszczono by satelity nie tylko nieprzyjaznych Rosji państw, ale również ich własne i chińskie. (...) Wszyscy dostaliby po równo. (...) Tak więc taka eksplozja jądrowa na orbicie jest mało prawdopodobna - stwierdził. Dodał jednak, że przed 2022 r. wielu ekspertów popełniło błąd, przypisując racjonalność stronie rosyjskiej.