Putin ma czas do lata. Fiński generał wskazuje, co stanie się w Rosji

Rosyjskie zapasy są na wyczerpaniu. To, co wyciągają jeszcze z magazynów, to skanibalizowany złom. Sprzęt zalegający od dziesiątek lat w magazynach, czołgi, wozy opancerzone - jeśli się jeszcze do czegoś nadają, muszą być "przywracane do życia" przez przemysł. To wymaga czasu, a nowych fabryk z dnia na dzień nie przybędzie. Urałwagonzawod - największy rosyjski producent broni pancernej - jest uzależniony od zachodniej technologii. Bez sprzętu z Zachodu nie ma jak produkować. Problemem jest też siła robocza, której również brakuje. Rosjanie nie są w stanie produkować na trzy zmiany, żeby znacząco podnieść wydajność zakładu. Urałwagonzawod ogłosił przejście na 12-godzinny tryb pracy sześć dni w tygodniu. Na więcej brakuje ludzi, a i tak wydajność tego systemu tylko w teorii będzie wysoka.