"Punkt zwrotny". Niemcy to zrobili. Legalizacja rekreacyjnej marihuany

Niemiecki rząd zatwierdził w środę projekt ustawy legalizującej zakup i posiadanie niewielkich ilości marihuany do celów rekreacyjnych. Zarys prawnej zmiany, który był przedmiotem gorącej debaty i znalazł się pod ostrą krytyką ze strony opozycyjnych polityków i sędziów, czekać będzie teraz na głosowanie w parlamencie. Nowe przepisy pozwoliłyby dorosłym na posiadanie do 25 gramów marihuany i uprawę do trzech roślin na własny użytek.