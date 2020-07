Puma. Weteran z Afganistanu grozi dyrektorce zoo: Będzie spokój raz na zawsze

Chodzi o weterana z Afganistanu, który nielegalnie przechowywał pumę i ukrywał się z nią w lesie. Jak informuje "Wyborcza", weteran wypożyczał ją do teledysków i reklam, organizował internetowe zbiórki. Zwierzę utrzymywało jego rodzinę.

Mężczyzna nie pogodził się z tym, że ma stracić pumę i ukrywał się z nią w lesie. Teraz puma znajduje się zoo w Chorzowie, po miesiącu kwarantanny ma trafić do Poznania. Ale mężczyzna chce odzyskać zwierzę.

- To dopiero początek. Mam 20 dni tylko, nie więcej. Za 20 dni przyjedzie chytra baba z Poznania i ją zabierze, a ja do tego nie dopuszczę. Miejmy nadzieję, że to się rozwiążę pokojowo - mówi weteran na nagraniu opublikowanym przez "Wyborczą". - Mam dużo czasu, żeby obmyślić plan - dodaje.