Ptasia grypa nad Zatoką Pucką. Pół tysiąca martwych ptaków

Ptasia grypa nad Zatoką Pucką. Ponad pół tysiąca martwych ptaków

Jak informuje inspektorat, ptasia grypa została wykryta u ptaków z powiatów: puckiego, wejherowskiego oraz w Trójmieście. - Ze znalezionych ptaków padłych są pobierane próbki do badań jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nienadające się jako materiał do badań laboratoryjnych a znajdowane gatunki to głównie łabędzie - tłumaczyła Arendt.