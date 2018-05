PSL wystawia kandydata na prezydenta Warszawy. Będzie nim Jakub Stefaniak

PSL nie poprze w wyborach na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ugrupowanie ma zamiar wystawić własnego kandydata na ten urząd. Ma nim zostać rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak.

Lidrer PSL tłumaczył też, że kampania na prezydenta Warszawy skupia zawsze uwagę mediów i opinii publicznej. Jest więc szansą na zaprezentowanie programu ugrupowania. - Brak swojego kandydata to też brak możliwości pokazywania tego, jakiego my oczekujemy samorządu i co chcemy zrobić dla małych ojczyzn. To jest brak możliwości zabierania głosu w tych sprawach

- dodał polityk.