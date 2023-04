PSEW tworzy Polski Pawilon branży wiatrowej w Kopenhadze

To doskonałe miejsce do budowania bazy kontaktów oraz nawiązywania nowych relacji i partnerstwa. Poruszane tematy sięgają od łańcuchów dostaw do pozwoleń, aż do sieci i zrównoważonego rozwoju, finansów i oceny zasobów. Spotkania odbywają się z wkładem całego sektora, polityki, organizacji pozarządowych i wielu innych. Wśród partnerów stoiska znajdują się w tym roku m.in.: PGE Baltica, Polenergia, Famur, Projmors, Vulcan i inne.