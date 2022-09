Przywódca separatystów bośniackich Serbów kłania się Putinowi

Milorad Dodik kandyduje do prezydenckiego fotela i szuka poparcia wyborców, którzy podobnie jak on popierają politykę Putina. Serb już w styczniu 2022 roku ujawniał, że ma w planach doprowadzenie do odłączenia serbskiej części Bośni i Hercegowiny i dołączenie jej do Republiki Serbii. Chce tego dokonać w 2025 roku, po zakończeniu kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.