Przymusowe lądowanie Ryanair we Wrocławiu

Samolot Ryanair z Londynu do Gdańska musiał w nocy lądować na lotnisku we Wrocławiu. Na pokładzie maszyny było ok. 150 pasażerów. Wszyscy noc spędzili w stolicy Dolnego Śląska.

Maszynę przekierowano z Gdańska do Wrocławia (Forum, Fot: Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via ZUMA Press)

Maszyna z lotniska Londyn Stansted wystartpwała w poniedziałek wieczorem z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem, a w Gdańsku spodziewana była przed godz. 23. Kłopoty pojawiły się w pobliżu Gdańska - podaje polskatimes.pl.

- Boeing 737 z powodu niekorzystnej pogody i braku możliwości bezpiecznego wylądowania zatoczył koło nad Gdańskiem i został skierowany na lotnisko we Wrocławiu - mówi w rozmowie z serwisem Olga Pawlonka, rzeczniczka Ryanair.

Pasażerowie musieli spędzić noc we Wrocławiu, bo przewoźnik zapewnił im samolot do Gdańska na wtorkowe przedpołudnie.

Portal nie podaje, ile osób zdecydowało się na samodzielną podróż, np. pociągiem.

