Przy Stoczni Gdańskiej krzyczeli "Konstytucja". Policja stawia im zarzuty

Trzy osoby usłyszały zarzut przeszkadzania w przebiegu uroczystości porozumień sierpniowych. Kolejne trzy osoby też mogą je dostać. Co takiego zrobili? Krzyczeli z balkonu do oddalonych od nich o kilkadziesiąt metrów prezydenta i premiera.



Wszyscy twierdzą, że był to protest obywatelskich, w którym domagali się od prezydenta przestrzegania Konstytucji. Doszło do niego 31 sierpnia w czasie uroczystości przy Stoczni Gdańskiej. Właśnie wtedy do policjantów podszedł mężczyzna i powiadomił o zakłócania zgromadzenia przez osoby stojące na balkonie. Wylegitymowano 6 osób, w tym działaczy KOD i Obywateli RP.