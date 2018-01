Przewodnik po Auschwitz: O "polskie obozy" najczęściej pytają Polacy

- Sami wytworzyliśmy tę zbitkę słów, pojawia się ona już w literaturze powojennej - mówi nam doktor Tomasz Cebulski. Sam oprowadza po Auschwitz wycieczki, a spośród tysięcy turystów o "polskie obozy zagłady" najczęściej pytają... sami Polacy.

To pytanie najczęściej zadają Polacy. Wygenerowaliśmy sobie wewnętrzną presję, która została podchwycona przez media i środowiska prawicowe. Tak naprawdę my sami wytworzyliśmy tę zbitkę słów i pojawia się ona już w literaturze powojennej. Jednak nikomu w tamtych czasach nie przyszło by do głowy relatywizowanie historii, mylenie ofiar ze sprawcami.