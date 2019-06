Przesłuchanie Tuska. Sasin ostro komentuje

O godzinie 11.00 komisja śledcza ds. VAT ma przesłuchać Donalda Tuska. - Tusk pewnie będzie chciał uczynić z przesłuchania show jednego aktora. Mam nadzieję, że członkowie komisji mu na to nie pozwolą - powiedział w Polsat News Jacek Sasin, komentując sprawę.

Donald Tusk ma być w poniedziałek przesłuchiwany przez komisję śledczą ds. wyłudzeń VAT. Jak wcześniej dał do zrozumienia członkom komisji pełnomocnik byłego premiera mec. Roman Giertych , Tusk stawi się na zaplanowanym posiedzeniu.

- Donald Tusk pewnie będzie chciał uczynić z tego przesłuchania show jednego aktora, ale mam nadzieję, że członkowie komisji mu na to nie pozwolą. Bo nie chodzi tutaj o show, tylko o to, żeby wyjaśnić jak to możliwe, że w czasie jego rządów wyciekło ponad 250 mld zł - powiedział w "Graffiti” Polsat News Jacek Sasin.