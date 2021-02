Przerażający raport IMGW o klimacie w Polsce, "najgorszy był 2019"

IMGW opublikowało kolejny druzgocący raport na temat zmian klimatycznych, które dotykają również Polskę. Gość programu Newsroom WP prof. Mirosław Miętus wyraził nadzieję, że być może najnowszy raport wywrze nareszcie odpowiednie wrażenie i stanie się powodem do zmian w kierunku łagodzenia zmian klimatu. Jednocześnie podkreślił, że to nie pierwszy raz, kiedy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zmianami klimatycznymi i przypomniał, że dane zawarte w podobnym raporcie z 2019 roku były jeszcze gorsze. Prof. Miętus tłumaczył również, że choć wartości, o jakie wzrosła globalnie temperatura od początku ery przemysłowej mogą wydawać się niewielkie, to mają one olbrzymie znacznie dla życia na Ziemi. Zwrócił uwagę, że wzrost średniej temperatury powietrza przyczynia się np. do obniżenia możliwości rolnictwa.

