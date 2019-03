Przeprosiny biskupa dla molestowanego przez księdza. Odpowiedź ofiary pedofilii

Bp Andrzej Czaja przeprosił Dariusza Kołodzieja, który jako 13-latek był wykorzystywany przez jednego z duchownych. - Wolałbym się spotkać osobiście. Wygodniej jest pójść do mediów - skomentował mężczyzna. Głos zabrał również rzecznik kurii.

Molestowany przez księdza Dariusz Kołodziej odpowiedział na przeprosiny biskupa Andrzeja Czai (PAP, Fot: Krzysztof Świderski)

"Z całego serca przepraszam Pana, podobnie jak w naszym spotkaniu i liście pasterskim, za to, czego dopuścił się wobec Pana ks. Mariusz" - napisał bp Andrzej Czaja do Dariusza Kołodzieja. Mężczyzna jako 13-latek był molestowany przez księdza z woj. opolskiego. Wcześniej duchowny zalecał "drogę dyskrecji". Zadeklarował również gotowość do złożenia osobistych przeprosin. Pokrzywdzony odpowiedział na to, że "jego szacunek do biskupa nie istnieje".

Kołodziej w rozmowie z TVN24 skomentował przeprosiny wystosowane przez bp Czaję. - Zastanawiam się, czy list był skierowany do mnie, do parafian czy katolików. Jeżeli mam spór z bratem, to idę z nim porozmawiać, a nie posyłam sąsiada i opowiadam mu co się stało. Wolałbym osobiście się spotkać i wtedy o tym porozmawiać. Wygodniej jest pójść do mediów i wystosować taki list - tłumaczył. Dodał, że o spotkanie zabiegał dwa tygodnie temu.

Do wypowiedzi ofiary pedofilii odniósł się też rzecznik Kurii Diecezjalnej w Opolu. Wyjaśnił m.in. dlaczego duchowny mówił z kartki. - Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, kiedy emocje są bardzo duże, ksiądz biskup przygotowuje sobie tekst, który ma być podparciem tego co mówi. Słowa skierowane do pana Dariusza były bardzo szczere. Jest wola, aby powiedzieć to także w cztery oczy, w bardzo osobistej rozmowie - powiedział ks. Joachim Kobienia.

