Przemyśl. Sąd uchylił areszt dla właściciela psów, który zagryzł 12-latka

Mariusz S. jest właścicielem dwóch pitbulli. Pod koniec września do 11-letniego pasierba mężczyzny przyszedł w odwiedziny rok starszy kolega. Doszło do tragedii. W pewnym momencie psy zaatakowały chłopca. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie po czterech dniach zmarło. Poszkodowany został również drugi z nastolatków, który próbował bronić 12-latka przed zwierzętami.