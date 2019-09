Przełom w sprawie Magdaleny Kralki. Podejrzana chce się ujawnić, stawia jeden warunek

Magdalena Kralka obiecała stawić się w prokuraturze, zapewnia, że nie będzie utrudniać śledztwa, o ile uzyska zapewnienie, że nie zostanie tymczasowo aresztowana. Pozostaje w ukryciu, gdyż obawia się, że w areszcie mogłoby przydarzyć się jej "samobójstwo".

Mecenas Maciej Burda zapewnił, że ma utrudniony kontakt z Magdaleną Kralką, uzyskał jednak jej zapewnienie o gotowości udziału w śledztwie. - Jeśli dostanie list żelazny, to od razu przyjedzie i będzie wzorowym uczestnikiem procesu. Nasz wniosek to próba wyciągnięcia ręki do organów ścigania: pozwólcie nam pozostać na wolności, a nie będzie musieli nas szukać - mówi WP mecenas Maciej Burda z Krakowa.