Przedziwne szczepienie na COVID w Rzeszowie. Ryszard Kalisz wskazał paragraf

Jak ustalił reporter WP Mariusz Gierszewski, w jednym z punktów szczepień w Rzeszowie wydano decyzję o wielokrotnym użyciu jednorazowych strzykawek. Polecenie miało zostać szybko odwołane, tłumaczono także, że zostało wydane wskutek niedoborów sprzętu medycznego. - W Kodeksie karnym znajduje się artykuł 18, który mówi o podżeganiu. Najprościej: to namawianie innej osoby do popełnienia przestępstwa. Wydanie takiego polecenia przez dyrektora dla pracowników ośrodka medycznego ma charakter podżegania do czynu niezgodnego z prawem - mówił w programie "Newsroom" WP Ryszard Kalisz. Były szef MSW wskazywał, że taki czyn "mógł grozić chorobą lub śmiercią wielu osób". - Prokuratura w Rzeszowie powinna wszcząć postępowanie wyjaśniające zarówno wobec dyrektora, jak i pracowników, którzy mieli wielokrotnie używać tych strzykawek - dodał prawnik.

Rozwiń