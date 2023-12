Przedświąteczne wichury. Nawet do 100 km/h

Temperatura maksymalna będzie wynosić od 3 stopni Celsjusza na wschodzie oraz w kotlinach karpackich do 7 stopni na zachodzie i nad morzem. Na większości obszaru kraju porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h, a nad morzem nawet do 75 km/h. W górach wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.