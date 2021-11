Pogoda. Przed nami tydzień z ciepłem i słońcem

Temperatura w najbliższych dniach pozostanie na umiarkowanym i typowym dla tej pory roku poziome. Najcieplej powinno być w połowie tygodnia, kiedy na zachodzie i południu odnotujemy ok. 11-13 st. C. Na północy natomiast nie będzie więcej niż 7-8 st. C, a we wtorek na Suwalszczyźnie zaledwie 3-4 st. C. Pod koniec tygodnia temperatura znów się wyrówna i wyniesie przeważnie ok. 7-10 st. C. Od środy nocami przy rozpogodzeniach w wielu miejscach możliwe przymrozki, szczególnie na wschodzie i południu, gdzie odnotujemy spadki temperatury do ok. -4/-1 st. C a w kotlinach górskich poniżej -5 st. C.