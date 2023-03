Przecierali oczy ze zdumienia. Tak wyjechał z Ikei

Kierowca naraził się na spory mandat. Zasady przewożenia gabarytowych przedmiotów są ściśle określone. Sama kara za przewożenie niezabezpieczonego ładunku może skutkować mandatem karnym w kwocie od 20 do 500 zł, a w przypadku skierowania wniosku do sądu – grzywną do 3 tys. zł lub naganą. W przypadku, kiedy dojdzie do zniszczenia czy uszkodzenia drogi, dochodzą kolejne przewinienia.