Protest na UW. "Skromny" i wielu studentów nie wie przeciwko czemu

- Ponadmiesieczny protest rodziców osób niepełnosprawnych przed Sejmem nie przyciągnął tłumów, ten też nie - powiedział nam jeden z protestujących na Uniwersytecie Warszawskim. Ale to nic. Według przeciwników reformy Jarosława Gowina protest to "sukces sam w sobie".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Protest rozpoczął się 5 czerwca (WP.PL)

Wirtualna Polska odwiedziła protestujących na Uniwersytecie Warszawskim. Co zobaczyliśmy? Mimo tego że sprawa jest nagłaśniana przez media - niewiele. Zaledwie 40 osób siedzących na trawie i słuchających wykładu dotyczącego protestu, a także kilku młodych ludzi na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego, a na nim banery z hasłami: "Żądamy demokratycznych uniwersytetów", "Nie oddamy autonomii" czy "Gowin precz".

Rozmawialiśmy z dwiema studentkami kulturoznawstwa. Uczestniczyły w wykładzie - dotyczącym protestu - w ramach zajęć. Jak podkreśliły, wykładowcy mają pozytywny stosunek do protestu, a on sam nie jest skierowany przeciwko rektorowi. W rozmowie z WP przyznały, że protestujących jest mało, ale jak zaznaczyły, "protest nie musi być tak duży jak na przykład Czarny Piątek". Zapytane o postulaty, przyznały, że nie zapoznały się z ustawą reformującą szkolnictwo wyższe, ale zapewniły, że protestujący na pewno je znają.

Protest przebiega spokojnie. Potwierdzili to zarówno studentki i pracownik Wydziału Polonistyki, mieszczącego się niedaleko Pałacu Kazimierzowskiego, jak i ochrona. Dziewczynom nie przeszkadzał głos dobiegający z megafonu podczas jednego z egzaminów. Przyznały też, że nie wiedzą, czego dotyczy protest. Ochroniarz stojący przed Pałacem stwierdził, że zawsze ktoś stoi w tym miejscu - prewencyjnie. Inny, z którym rozmawialiśmy w biurze, podkreślił, że ochrona nie ingeruje, ale obserwuje protest. - Staramy się być niewidzialni - stwierdził. Dodał, że pierwszego dnia było zamieszanie, bo nie wiedzieli, co się dzieje.

Problem z wymienieniem postulatów protestujących czy zapisów ustawy zaproponowanej przez Gowina miały też kolejne pytane przez nas osoby. Część korzystała ze "ściągi" - zerkali na kartkę z listą postulatów.

WP.PL Podziel się

Postulatów jest 11. Główne, według jednego z protestujących Michała Sawickiego, to walka o autonomię i przed upolitycznieniem. Jak dodał, istnieje groźba dyktowania uczelniom, jak mają uczyć. Problem przede wszystkim dotyczy historii. Odpowiedział też na słowa resortu szkolnictwa wyższego, który podkreślił, że w radzie uczelni, której powołanie zakłada ustawa, nie będzie administracji rządowej i samorządowej. - Ale mogą być politycy - zwrócił uwagę protestujący

Skomentował też argument ministerstwa mówiący o tym, że dzięki ustawie wzmocniona zostanie społeczność akademicka, bo przewodniczącego rady wskazywać będzie senat uczelni. Według Sawickiego jednak senat to "martwa instytucja".

"Protest nie ma dużej dynamiki"

Dlaczego protestujących jest tak mało? Sesja - usłyszeliśmy kilka razy. Sawicki ocenił z kolei, że w Polsce nie ma tradycji protestów. - To pierwszy taki protest studentów od początku lat 90-tych. Tworzymy historię - podkreślił. Kto protestuje? WP udało się porozmawiać z humanistami, ale według studentów są osoby z wydziałów archeologii, filozofii oraz Artes Liberales, a także fizyki.

- Protest nie ma dużej dynamiki i powoli idzie do przodu, ale studenci już pierwszy rok wykonali i protest będzie się rozwijał. Nie będziemy spali w Pałacu i czekali. Pierwszy cel - zwrócenie uwagi - został zrealizowany - podkreślił. Dodał, że protestujący zamierzają zwiększyć nakłady na informowanie o proteście. Już rozdają ulotki.

WP.PL Podziel się

Rozmawialiśmy też z protestującym, który w ramach sprzeciwu wobec ustawie Gowina, spędził noc w Pałacu Kazimierzowskim. Jego zdaniem ważne są postulaty dotyczące wymiaru socjalnego. Mówił m.in. o dofinansowaniu akademików. Sprzeciwia się też temu, że po wejściu w życie ustawy Gowina "rektor będzie autorytarnym despotą mianowanym przez ministra", a w radzie będą "poplecznicy PiS, kolesiostwo, pseudoniezależni".

Jak długo potrwa protest? Nie wiadomo. - Pod znakiem zapytania jest sama ustawa, więc protest też - powiedział. Jak podkreślił, rząd wcześniej wycofywał się z pomysłów kiedy "napotkał opór, problem mocno dla niego niewygodny". Co więcej, zwrócił uwagę, że jedynie frakcja Gowina popiera tzw. ustawę 2.0.

Jak dodał protestujący, "nawet Terlikowski się odciął". - Trwają wewnętrzne spory w obozie władzy - stwierdził. Jak wynika z najnowszego wpisu Krystyny Pawłowicz, posłanka PiS też nie utożsamia się z ustawą proponowaną przez ministra szkolnictwa wyższego.

Protestujący powiedział też, że we wtorek do Pałacu Kazimierzowskiego nie wpuszczono Danuty Kuroń. Ponadto podkreślił, że protest wspiera lewicowa opozycja nieparlamentarna.

"Protest zakończy się niepowodzeniem"

Pytania o protest zadaliśmy też pracownikowi akademickiemu, który wspiera studentów i "10 lat temu w Poznaniu próbował zainicjować coś na kształt ruchu studenckiego". Jego zdaniem "środowisko akademickie może mieć problem z protestem, bo jest podzielone, bo powinno utrzymywać standardy".

Skrytykował Niezależne Zrzeszenie Studentów. - Obecnie to trampolina dla polityków i pasmo transmisyjne dla ambitnych, młodych ludzi, którzy chcą sobie nabijać CV-ki. Nie mam nic przeciwko temu, by organizować imprezy dla studentów, ale niezależny ruch studencki nie jest od tego, ale by protestować i uświadamiać społeczność studencką, jakie są jej interesy zbieżne i rozbieżne z kadrą akademicką - zaznaczył.

- Mam wrażenie, że największym problemem tego protestu jest to, że nie mamy jasno zdefiniowanych linii konfliktu, nie wiemy, gdzie one przebiegają. Nie wiemy, jak wyartykułować podmioty tego konfliktu - powiedział. Jak dodał, "tego rodzaju protesty czy ponadmiesięczny protest przed Sejmem osób totalnie wykluczonych ze sfery publicznej i dyskursów nie przyciągnął tłumów, ten też nie przyciąga. Dlaczego? To pytanie o kondycję sporu politycznego w Polsce. Moja teza byłaby taka, że tego rodzaju happeningi, jak KOD są zakorzenione w sposobie myślenia o polityce i mobilizacji politycznej. Mają w sobie coś medialnego, jest telewizja, jest pokaz, politycy naganiają - jesteśmy jakoś do tego przyzwyczajeni, ale by tego rodzaju protesty oddolne były skuteczne, potrzebują ciągłości instytucji oporu. By z pokolenia na pokolenie były przekazywane doświadczenia, umiejętności, idee, wartości i były ciągle krytycznie przepracowywane - ocenił.

Przyznał, że protest zakończy się niepowodzeniem. - Jego zwycięstwem jest to, że się odbył. To sukces sam w sobie. Zaczyna się ruch studencki na UW, retoryka antyfaszystowska - to bardzo istotne w kontekście historii UW. Ten protest będzie lekcją dla młodych, jak tworzyć sojusze, jak się organizować, mobilizować, żeby się nie bać autorytetów, symbolicznej władzy - powiedział.

WP.PL Podziel się

Czy w ramach protestu studenci zrezygnują z udziału w egzaminach? Jedna z protestujących powiedziała, że jest na to gotowa. Pracownik akademicki stwierdził z kolei, że tak się nie stanie. - Jeśli ma być protest, musi być pewność, że mamy wsparcie,

pewność, że ktoś się za mną wstawi, a student, który pójdzie na egzamin, nie wie, jakie wsparcie otrzyma - tłumaczył.

Dla niego najważniejszym postulatem jest zagwarantowanie zwiększenia finansowania. Drugim - "z perspektywy życia i budowania świadomości wspólnoty jest ograniczenie władz rektora".

"Studenci nie czują, że ktokolwiek walczy o ich interesy"

- Mówienie o radach jako problemie upolitycznienia uniwersytetu jest symptomem alienacji politycznej w Polsce. Boimy się polityki, polityków którzy zawsze robią źle. Mamy spartaczonych, niedorajdów, leniwych polityków, ale ja się raczej boję przedstawicieli biznesu w tych radach. Politycy przy całych ich wadach przynajmniej oficjalnie mają interesy reprezentujące społeczeństwo. Można dyskutować z nimi. Biznesmeni nigdy nie reprezentowali społeczeństwa, ale posiadaczy kapitału. Niech rady będą ciałem doradczym. Senat uczelni musi z kolei zmienić społeczność akademicka od wewnątrz. Musi zawalczyć o to, by reprezentował ich interesy - ocenił.

Studentki obawiają się, że będzie utrudnione załatwianie ich spraw, bo decyzje będzie podejmował rektor, odpowiedzialny za wszystko. - Tego nie wiemy, a to że nie wiemy to już dużo. To wystarczający powód, żeby protestować - stwierdził pracownik akademicki. Jego zdaniem studenci nie muszą znać wszystkich postulatów ani zapisów w ustawie. - Od tego jest ruch studencki. Gdyby istniał, to by się tym zajmował. Studenci czuliby, że ktoś to przeczytał i warto go wesprzeć. Teraz nie czują, że ktokolwiek walczy o ich interesy - dodał.

Powiedział też, że jest przeciwny jednemu postulatowi protestujących. Mowa o zagwarantowaniu publikacji w języku polskim. - To jest wsteczne, konserwatywne, umacnia pozycję osób z niewystarczającymi publikacjami by publikować za granicą - podkreślił