Protest kobiet. Minister Marlena Maląg apeluje do seniorów

Od początków protestów rząd uznaje je za nieprawne (w dobie pandemii dozwolone są zbiorowiska do 5 osób - red.) i apeluje o rozsądek. Teraz do tego grona dołączyła minister rodziny i polityki społecznej.

- Młodzi ludzie, którzy są na polskich ulicach, wracając do domów, narażają zdrowie i życie swoich bliskich. Dlatego chciałabym zaapelować do naszych seniorów, by w rozmowie z młodym pokoleniem zwrócili uwagę, że dziś bezpieczeństwo jest ponad wszystko, troska o zdrowie i życie drugiego człowieka. Za to jesteśmy wspólnie odpowiedzialni - mówiła w TVP Info Marlena Maląg.