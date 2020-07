ProteGO Safe. Aplikacja, która informuje o możliwym kontakcie z koronawirusem

WAŻNE! Nie dowiemy się, kto zachorował. Aplikacja poinformuje nas jedynie o tym, że mieliśmy kontakt z zakażonym i podpowie, jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować. Czy powinniśmy skontaktować się z lekarzem, czy może powinniśmy zacząć od samoobserwacji. To, co ważne – informacja o kontakcie z zakażonym nie jest jednoznaczna z tym, że powinniśmy zacząć obowiązkową kwarantannę domową. Informacja trafi tylko na urządzenia innych użytkowników aplikacji. Jeśli mieliśmy kontakt z tą osobą, a na swoim telefonie nie mamy zainstalowanej aplikacji, nie otrzymamy takiego powiadomienia.

Jak to działa? Kiedy okazuje się, że ktoś zachorował – test dał wynik pozytywny – z taką osobą kontaktują się służby sanitarne. Pytają z kim widziała się w trakcie ostatnich 14 dni. To oczywiste, że pamięta się tych, których się zna – rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Jednak w wielu przypadkach mamy do czynienia z nieznajomymi. A to możemy być właśnie my, czyli osoby, z którymi zakażony jechał komunikacją miejską, stał w kolejce w supermarkecie, czy z którymi wspólnie uczestniczył w mszy świętej.