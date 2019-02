Prosty przepis na pączki z dowolnie wybranym nadzieniem. Sprawdzony pomysł na tłusty czwartek 2019

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. Większość z nas nie wyobraża sobie tego dnia bez chociaż jednego zjedzonego pączka. W artykule znajdziesz prosty przepis na pączki z dowolnie wybranym nadzieniem.

Prosty przepis na pączki. Sprawdzony pomysł na tłusty czwartek 2019

Tak sporządzone ciasto wyrabiamy do momentu, aż przestanie kleić się do rąk, po czym wlewamy do niego rozpuszczone (ostygłe) masło oraz spirytus. Ten drugi sprawi, że zawarte w cieście białko szybciej zetnie się podczas smażenia. Przykryte ciasto odstawiamy w ciepłym miejscu na około godzinę. W tym czasie powinno ono podwoić swoją objętość.

Jeśli ciasto jest już gotowe, delikatnie je rozwałkowujemy i wycinamy krążki lub formujemy kulki, z których powstaną pączki. Aby podczas wałkowania ciasto nie kleiło się do blatu i wałka, posypujemy je mąką. Uformowane bułeczki pozostawić jeszcze pod przykryciem do wyrośnięcia na około 30 minut. Wrzucać je następnie do rozgrzanego oleju (ten powinien sięgać dokładnie do połowy ciastka).