Prokuratura przesłucha byłego milicjanta. Miał strzelać do górników

"We wtorek prokuratura przesłucha Romana S., byłego milicjanta, podejrzanego o strzelanie do górników kopalni "Wujek" w grudniu 1981" - informuje Radio ZET. Od 2012 roku S. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymano go w Chorwacji.

Pacyfikacja Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach (zdj. arch.) (PAP, Fot: Marek Janicki)

Roman S. we wtorek ma usłyszeć zarzuty. Jak podawało TVN 24 prokuratorzy IPN zlecili przetransportowanie podejrzanego do aresztu w Katowicach. Grozi mu 10 lat więzienia.

- Bez wątpienia jest to sprawa bezprecedensowa, jeśli chodzi o wydarzenia stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku doszło do jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń okresu stanu wojennego - mówił w rozmowie z TVN24 szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski.

S. miał mieć niemiecki paszport

Roman S. jest w rękach polskiej policji od czwartku. Do zatrzymania doszło 17 maja w Chorwacji. Jak ustalił nieoficjalnie PAP Roman S. miał zrzec się polskiego obywatelstwa i przyjąć niemiecki paszport. Od lat nie mieszkał w Polsce.

- Na nic mu się zdało zrzeczenie polskiego obywatelstwa i chowanie się po Europie. Koniec ukrywania się i unikania odpowiedzialności. Już jest w rękach polskich prokuratorów. I wreszcie odpowie za to, co zrobił. Sprawiedliwości stanie się zadość - komentował zatrzymanie S. dla PAP minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Roman S. w czasach PRL-u był funkcjonariuszem plutonu specjalnego Pułku Manewrowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. To właśnie ten oddział spacyfikował protestujących górników kopalni "Wujek" w stanie wojennym.

W 2012 roku prokurator IPN złożył do katowickiego sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania za byłym funkcjonariuszem MO. Wniosek przekazano stronie niemieckiej, jednak władze odmówiły jego realizacji.

